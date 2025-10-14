Travolto dai vigili del fuoco potevo morire

"Non ho avuto nemmeno il tempo di rendermi conto da quale parte arrivassero le sirene che il mezzo mi ha travolto. Un centimetro più avanti e probabilmente sarei morto. Sono vivo per miracolo". A parlare è il conducente della Mercedes Gla che domenica pomeriggio è rimasta coinvolta in un incidente stradale con i vigili del fuoco. Lo scontro si è verificato tra via Piave e via Giannelli, fuori dalla galleria Risorgimento. I pompieri erano con l’autobotte, dovevano andare in via Volturno per un incendio divampato sul terrazzo di una abitazione e si trovavano in sirena quando si sono scontrati con la Mercedes guidata da un 27enne anconetano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Travolto dai vigili del fuoco, potevo morire"

