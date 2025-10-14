Travolto da una scaffalatura all’interno del magazzino nel quale stava lavorando. E’ ricoverato in gravi condizioni all’ ospedale Careggi di Firenze un anziano di 85 anni vittima di un grave incidente ieri mattina, attorno alle 10, in via Montegrappa a Terranuova. Un’operazione fatta chissà quante volte nel fondo dell’armeria di famiglia, un punto vendita molto conosciuto dagli amanti del settore con un magazzino poco distante e che per poco non è diventato teatro di una tragedia. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, l’uomo stava trafficando sugli scaffali quando, da lì a poco, forse per una distrazione, si è visto piombare addosso molte delle scatole al cui interno erano presenti munizioni e altro ancora dal peso assolutamente ragguardevole. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Travolto da scaffali in un’armeria. Salvataggio difficile: grave anziano