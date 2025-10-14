Travestiti tentano rapina a mano armata in gioelleria | altri sei arresti

Tempo di lettura: 2 minuti All’esito degli sviluppi delle attività di indagine coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino ed avviate in seguito al tentativo di rapina a mano armata ai danni di una gioielleria, personale della Squadra Mobile di Avellino ha dato esecuzione, alle prime ore del mattino, all’Ordinanza di applicazione di Misura cautelare nei confronti di sei indagati, applicando nei confronti di quattro la misura coercitiva della custodia cautelare e nei confronti di due la misura coercitiva degli arresti domiciliari. In particolare, la mattina del 22 ottobre 2024, tre soggetti completamente travisati da maschere di carnevale, ed armati, irrompevano all’interno dell’esercizio commerciale denominato “Gioielleria Gioie”, ubicato in Mercogliano, minacciando l’addetta alla vendita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

