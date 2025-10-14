Tratti franati a monte della frazione di Trunca al via i lavori per la messa in sicurezza

Reggiotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziati nei giorni scorsi gli interventi per la messa in sicurezza dei tratti franati nella zona a monte della frazione collinare di Trunca a Reggio Calabria, sulla strada di collegamento che attraverso Contrada Santelli arriva alla frazione di Santa Venere. La ditta incaricata dal Comune. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

