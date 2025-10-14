Trattenere i talenti in Romagna Balzo in avanti nelle assunzioni | 9.590 ingressi fino a fine anno

Ilrestodelcarlino.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un autunno caldo quello che si preannucia per i lavoratori da adesso a fine anno. Gl iingressi programmati dei lavoratori in provincia di Forlì-Cesena per il trimestre ottobre-dicembre 2025, ammontano a 9.590 unità. A diffondere i dati è la Camera di commercio della Romagna presieduta da Carlo Battistini (nella foto) che registra un balzo in avanti delle previsioni di assunzione di personale immigrato. Le previsioni occupazionali provinciali diffuse dalla Camera di commercio della Romagna sono elaborate dalle analisi di Excelsior Informa, il bollettino mensile con orizzonte trimestrale sui fabbisogni occupazionali delle imprese industriali e dei servizi, realizzato da Unioncamere, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalle Camere di commercio italiane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

trattenere i talenti in romagna balzo in avanti nelle assunzioni 9590 ingressi fino a fine anno

© Ilrestodelcarlino.it - Trattenere i talenti in Romagna. Balzo in avanti nelle assunzioni: 9.590 ingressi fino a fine anno

Scopri altri approfondimenti

trattenere talenti romagna balzoTrattenere i talenti in Romagna. Balzo in avanti nelle assunzioni: 9.590 ingressi fino a fine anno - Secondo i dati della Camera di Commercio le entrate previste nel mondo del lavoro in provincia di Forlì- Scrive msn.com

Come trattenere i migliori talenti in azienda - Il 72% dei CIO identifica la retention dei talenti come sfida prioritaria, con le aziende che mantengono tassi di dimissioni sotto il 10% che hanno 18% di probabilità in più di ottenere performance ... Da tomshw.it

trattenere talenti romagna balzoArts As Your Future per valorizzare i talenti del territorio - Romagna", è il progetto dell'Accademia di Belle arti di Bologna (finanziato dalla Regione Emilia- Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Trattenere Talenti Romagna Balzo