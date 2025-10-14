Trattenere i talenti in Romagna Balzo in avanti nelle assunzioni | 9.590 ingressi fino a fine anno

Un autunno caldo quello che si preannucia per i lavoratori da adesso a fine anno. Gl iingressi programmati dei lavoratori in provincia di Forlì-Cesena per il trimestre ottobre-dicembre 2025, ammontano a 9.590 unità. A diffondere i dati è la Camera di commercio della Romagna presieduta da Carlo Battistini (nella foto) che registra un balzo in avanti delle previsioni di assunzione di personale immigrato. Le previsioni occupazionali provinciali diffuse dalla Camera di commercio della Romagna sono elaborate dalle analisi di Excelsior Informa, il bollettino mensile con orizzonte trimestrale sui fabbisogni occupazionali delle imprese industriali e dei servizi, realizzato da Unioncamere, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalle Camere di commercio italiane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

