Trasporta illegalmente rifiuti speciali | Lo faccio per arrotondare

Lo hanno avvistato per le vie di Seregno alla guida di un autocarro con un carico importante di materiale di scarto, prevalentemente ferroso. E quando insospettiti i poliziotti hanno deciso di fermarlo per vederci chiaro, hanno scoperto una moltitudine di violazioni.Cosa è accadutoNel pomeriggio. 🔗 Leggi su Monzatoday.it