Trasferite alle Vallette la detenuta e la figlia di un anno e mezzo

14 ott 2025

Sono state spostate alle Vallette di Torino la donna arrestata venerdì scorso a Genova, e la figlia di un anno e mezzo. Lo rende noto la sezione Gip del tribunale di Genova in risposta al comunicato stampa diffuso ieri dai garanti per i detenuti della Liguria e di Genova "circa la presenza di una. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

