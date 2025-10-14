Trasferite alle Vallette la detenuta e la figlia di un anno e mezzo
Sono state spostate alle Vallette di Torino la donna arrestata venerdì scorso a Genova, e la figlia di un anno e mezzo. Lo rende noto la sezione Gip del tribunale di Genova in risposta al comunicato stampa diffuso ieri dai garanti per i detenuti della Liguria e di Genova "circa la presenza di una. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Incendio al Monastero della Bernaga, danni per milioni. Le fiamme hanno divorato in breve tempo l'antica dimora a La Valletta Brianza (Lecco): sconvolte ma le 21 monache romite, trasferite a Ponte Lambro. Indagini sulle cause. Articolo nei commenti - facebook.com Vai su Facebook
Bimba in carcere a Pontedecimo, il Tribunale di Genova risponde ai garanti dei detenuti - "Nel caso della misura appena eseguita ricorrevano per l'indagata le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza (previste dall'art. Scrive primocanale.it