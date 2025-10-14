Trapianti di cuore al Monaldi aumentano gli interventi | Merito della riorganizzazione

L'ultimo intervento è il 19esimo, l'anno scorso furono 20 in 12 mesi: entro fine anno, l'aumento previsto sarà del 50%, fanno sapere dalla Direzione Generale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

