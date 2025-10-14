Transizione verde l’allarme delle piccole imprese | Lavoratori green introvabili

Roma, 14 ottobre 2025 – La transizione ecologica è frenata dalla carenza di personale con le competenze adeguate. Nel 2024, le imprese italiane non sono riuscite a reperire oltre 2 milioni 197 mila figure professionali con un’elevata competenza sul risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale. A lanciare l’allarme è Confartigianato, con un’analisi presentata oggi a Milano nel corso dell’evento inaugurale della Settimana per l’Energia e la Sostenibilità, in programma dal 20 al 25 ottobre con decine di appuntamenti in tutta Italia. Secondo lo studio di Confartigianato, nel 2024 le aziende hanno previsto l’assunzione di circa 4 milioni e 447 mila lavoratori con competenze green, pari all’80,6% del totale delle assunzioni dell’anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

