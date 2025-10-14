Transizione verde l’allarme delle piccole imprese | Lavoratori green introvabili

Quotidiano.net | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 14 ottobre 2025 – La transizione ecologica è frenata dalla carenza di personale con le competenze adeguate. Nel 2024, le imprese italiane non sono riuscite a reperire oltre 2 milioni 197 mila figure professionali con un’elevata competenza sul risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale. A lanciare l’allarme è Confartigianato, con un’analisi presentata oggi a Milano nel corso dell’evento inaugurale della Settimana per l’Energia e la Sostenibilità, in programma dal 20 al 25 ottobre con decine di appuntamenti in tutta Italia. Secondo lo studio di Confartigianato, nel 2024 le aziende hanno previsto l’assunzione di circa 4 milioni e 447 mila lavoratori con competenze green, pari all’80,6% del totale delle assunzioni dell’anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

transizione verde l8217allarme delle piccole imprese lavoratori green introvabili

© Quotidiano.net - Transizione verde, l’allarme delle piccole imprese: “Lavoratori green introvabili”

News recenti che potrebbero piacerti

Transizione verde, le Pmi italiane tra le più virtuose in Europa - Le Pmi italiane si affermano tra le più virtuose in Europa per attenzione alla sostenibilità, anche se ... Scrive repubblica.it

transizione verde l8217allarme piccoleLa transizione ecologica non deve lasciare indietro le piccole imprese - L’appuntamento dell’economia italiana con il futuro passa per la vittoria della scommessa sulla transizione energetica ed ecologica a supporto dell’innovazione. Segnala msn.com

Transizione verde: meno ideologia, più politica - appello di Tony Blair sulla transizione green: fermarsi sarebbe gravissimo, ma basta con i "tabù" “L’azione per il clima ha raggiunto un punto morto”, nonostante “l’anno scorso sia ... Lo riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Transizione Verde L8217allarme Piccole