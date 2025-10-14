Transenne e bottiglie contro gli agenti | è guerriglia a Udine per la partita Italia-Israele

Scontri a Udine durante il corteo per la Palestina organizzato come contestazione della partita tra Italia e Israele. Poco prima dell'inizio della partita, un gruppo formato dai soliti antagonisti e centri sociali ha rotto lo schieramento e ha iniziato ad aggredire la polizia, che ha risposto con idranti e cariche di alleggerimento. È stato necessario anche l'utilizzo dei fumogeni per evitare l'avanzata dell'orda violenta. Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Transenne e bottiglie contro gli agenti: è guerriglia a Udine per la partita Italia-Israele

