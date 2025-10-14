Transenne e bottiglie contro gli agenti | è guerriglia a Udine per la partita Italia-Israele

Ilgiornale.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scontri a Udine durante il corteo per la Palestina organizzato come contestazione della partita tra Italia e Israele. Poco prima dell'inizio della partita, un gruppo formato dai soliti antagonisti e centri sociali ha rotto lo schieramento e ha iniziato ad aggredire la polizia, che ha risposto con idranti e cariche di alleggerimento. È stato necessario anche l'utilizzo dei fumogeni per evitare l'avanzata dell'orda violenta. Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

transenne e bottiglie contro gli agenti 232 guerriglia a udine per la partita italia israele

© Ilgiornale.it - Transenne e bottiglie contro gli agenti: è guerriglia a Udine per la partita Italia-Israele

Altre letture consigliate

transenne bottiglie contro agentiTransenne e bottiglie contro gli agenti: è guerriglia a Udine per la partita Italia-Israele - Gli antagonisti hanno rotto il corteo e hanno cercato di dare l'assalto alla polizia, che ha risposto con fumogeni e idranti. Riporta ilgiornale.it

transenne bottiglie contro agentiGuerriglia per Gaza a Milano - di Nicola PalmaMILANOSassi, mattonelle e 300 sampietrini scagliati contro le forze dell’ordine. Scrive quotidiano.net

transenne bottiglie contro agentiScontri corteo pro Pal, la regia organizzata di antagonisti e anarchici: assalto agli agenti, barricate a fuoco e fuga nei vicoli - In circa un migliaio sabato sera hanno impegnato le forze dell'ordine fra Esquilino, San Giovanni e Porta Maggiore. Scrive roma.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Transenne Bottiglie Contro Agenti