Training formativo per i venditori d' arte

Forlitoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 25 al 29 ottobre Forlì diventa il luogo dove arte e mercato si incontrano in un percorso unico di formazione e affiancamento. La giornata clou sarà sabato 25 ottobre durante la quale sarà proposto un training intensivo di formazione e mentoring dal vivo. Durante la giornata saranno. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

