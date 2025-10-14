Tragedia sul Sangro | pescatore stroncato da malore trascinato via dalla corrente

Chieti - A Fossacesia marina, un uomo scompare nelle acque mentre pescava: corpo recuperato dai vigili del fuoco, si ipotizza un improvviso malore fatale. Un pomeriggio di pesca si è trasformato in tragedia alla foce del fiume Sangro, nel territorio di Fossacesia (Chieti). Antonio Rapino, 61 anni, originario di Francavilla al Mare, è morto mentre praticava la pesca sportiva insieme a un familiare. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato colpito da un malore, cadendo in acqua e non riemergendo più. Il corpo è stato trascinato a largo dalla corrente e successivamente recuperato dai Vigili del Fuoco. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

