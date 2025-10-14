Tragedia sul lavoro operaio precipita da un' altezza di quattro metri

Nel tardo pomeriggio un operaio 62enne di Lettere è caduto da un’impalcatura alta circa 4 metri mentre eseguiva alcuni lavori edili in una villa privata. Trasportato all’Ospedale del Mare di Napoli, è ora in terapia intensiva in pericolo di vita. Sul posto i Carabinieri di Castellammare di Stabia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Un fiocco nero per "ricordare la tragedia e il lavoro dei cronisti di penna e per immagini e per auspicare che ci sia una fine definitiva del conflitto per un futuro senza armi”. In vista del match ad altissima tensione tra Italia e Israele previsto per domani, 14 ottobr - facebook.com Vai su Facebook

Ennesima tragedia sul lavoro. Un operaio di 29 anni è morto in un'azienda metalmeccanica a San Giorgio di Piano, in provincia di Bologna Vai su X

Operaio precipita per quattro metri in un magazzino nel Catanese: muore dopo l’arrivo in ospedale - Un operaio è morto dopo essere precipitato per diversi metri mentre stava lavorando a un cantiere nella giornata di ieri 13 ottobre tra Scordia e Militello ... Da fanpage.it

Lettere, operaio precipita da un’impalcatura: è in terapia intensiva - Nel tardo pomeriggio, un operaio 62enne di Lettere è caduto da un’impalcatura alta circa 4 metri mentre eseguiva alcuni lavori edili in una villa privata. Scrive msn.com

Strage sul lavoro: due operai perdono la vita in poche ore in Italia - A Corridonia, in provincia di Macerata, un operaio è morto dopo essere stato travolto da uno smottamento di terra che ha ... Da altarimini.it