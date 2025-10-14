Tragedia senza fine nel caiatino | morto anche il 17enne Francesco Perrone
Tempo di lettura: 2 minuti di Tracy Di Piro La terribile notizia è arrivata. La comunità caiatina, in provincia di Caserta, è stata scossa da una notizia che nessuno avrebbe mai voluto ricevere: è venuto a mancare all’affetto dei cari il diciassettenne, Francesco Perrone. Il giovane, alunno dell’ISIS di Piedimonte Matese, è stato coinvolto nel brutale incidente avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 settembre in località Miglio 25 tra Caiazzo e Alvignano e che aveva provocato la morte sul colpo dell’amico sedicenne Christian Femiano e il ferimento del fratello diciannovenne di quest’ultimo, Diodato Femiano (detto Dodi). 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Un fiocco nero per "ricordare la tragedia e il lavoro dei cronisti di penna e per immagini e per auspicare che ci sia una fine definitiva del conflitto per un futuro senza armi”. In vista del match ad altissima tensione tra Italia e Israele previsto per domani, 14 ottobr - facebook.com Vai su Facebook
Myanmar, tragedia senza fine - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Segnala video.sky.it
Gaza, tragedia senza fine: il numero dei morti sarebbe quasi il doppio - Il 13 agosto scorso, il padre Mohammed si era da poco allontanato da al- avvenire.it scrive