Tragedia senza fine nel caiatino | morto anche il 17enne Francesco Perrone

Tempo di lettura: 2 minuti di Tracy Di Piro La terribile notizia è arrivata. La comunità caiatina, in provincia di Caserta, è stata scossa da una notizia che nessuno avrebbe mai voluto ricevere: è venuto a mancare all'affetto dei cari il diciassettenne, Francesco Perrone. Il giovane, alunno dell'ISIS di Piedimonte Matese, è stato coinvolto nel brutale incidente avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 settembre in località Miglio 25 tra Caiazzo e Alvignano e che aveva provocato la morte sul colpo dell'amico sedicenne Christian Femiano e il ferimento del fratello diciannovenne di quest'ultimo, Diodato Femiano (detto Dodi).

