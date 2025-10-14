Tragedia senza fine nel caiatino | morto anche il 17enne Francesco Perrone

Anteprima24.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti   di Tracy Di Piro La terribile notizia è arrivata. La comunità caiatina, in provincia di Caserta, è stata scossa da una notizia che nessuno avrebbe mai voluto ricevere: è venuto a mancare all’affetto dei cari il diciassettenne, Francesco Perrone. Il giovane, alunno dell’ISIS di Piedimonte Matese, è stato coinvolto nel brutale incidente avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 settembre in località Miglio 25 tra Caiazzo e Alvignano e che aveva provocato la morte sul colpo dell’amico sedicenne Christian Femiano e il ferimento del fratello diciannovenne di quest’ultimo, Diodato Femiano (detto Dodi). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

tragedia senza fine nel caiatino morto anche il 17enne francesco perrone

© Anteprima24.it - Tragedia senza fine nel caiatino: morto anche il 17enne Francesco Perrone

Contenuti che potrebbero interessarti

Myanmar, tragedia senza fine - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Segnala video.sky.it

Gaza, tragedia senza fine: il numero dei morti sarebbe quasi il doppio - Il 13 agosto scorso, il padre Mohammed si era da poco allontanato da al- avvenire.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Tragedia Senza Fine Caiatino