Tragedia nel Veronese | tra le vittime dell’esplosione anche un carabiniere tarantino

Tarantinitime.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tarantini Time Quotidiano Era tarantino una delle tre vittime dellesplosione avvenuta questa mattina in un casolare a Castel d’Azzano, nel Veronese. A perdere la vita è stato il luogotenente carica speciale Marco Piffari, 56 anni, comandante della Squadra Operativa di Supporto Separato (Sos) del 4° Battaglione Veneto. Nato a Taranto il 4 febbraio 1969, viveva in provincia di Padova. Si era arruolato nel 1987. Era separato e non aveva figli. Insieme a lui hanno perso la vita altri due militari dell’Arma, entrambi appartenenti alle squadre speciali. Il brigadiere capo qualifica speciale Valerio Daprà, 56 anni, era operatore delle Aliquote di primo intervento (Api) del Nucleo operativo e radiomobile (Norm) della Compagnia di Padova. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

tragedia nel veronese tra le vittime dell8217esplosione anche un carabiniere tarantino

© Tarantinitime.it - Tragedia nel Veronese: tra le vittime dell’esplosione anche un carabiniere tarantino

Altri contenuti sullo stesso argomento

Tragedia del Natisone: le famiglie delle vittime chiedono 3,7 milioni di risarcimento agli imputati - Le famiglie di Bianca Doros, Patrizia Cormos e Cristian Molnar, i tre giovani morti nella piena del torrente Natisone il 31 maggio 2024, hanno presentato una richiesta di risarcimento complessiva di 3 ... fanpage.it scrive

Due giovani morti in due diversi incidenti stradali nel Veronese: entrambe le vittime erano in moto - Due incidenti mortali hanno segnato la giornata di oggi in provincia di Verona, entrambi con vittime giovanissime alla guida di uno scooter o di una moto. Secondo rainews.it

Due incidenti nel Veronese, le giovani vittime erano in moto - Due incidenti mortali hanno visto altrettante vittime giovani, che si trovavano in sella a uno scooter, oggi, in provincia di Verona. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Tragedia Veronese Vittime Dell8217esplosione