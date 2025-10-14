Tragedia nel Veronese | tra le vittime dell’esplosione anche un carabiniere tarantino

Tarantini Time Quotidiano Era tarantino una delle tre vittime dell’esplosione avvenuta questa mattina in un casolare a Castel d’Azzano, nel Veronese. A perdere la vita è stato il luogotenente carica speciale Marco Piffari, 56 anni, comandante della Squadra Operativa di Supporto Separato (Sos) del 4° Battaglione Veneto. Nato a Taranto il 4 febbraio 1969, viveva in provincia di Padova. Si era arruolato nel 1987. Era separato e non aveva figli. Insieme a lui hanno perso la vita altri due militari dell’Arma, entrambi appartenenti alle squadre speciali. Il brigadiere capo qualifica speciale Valerio Daprà, 56 anni, era operatore delle Aliquote di primo intervento (Api) del Nucleo operativo e radiomobile (Norm) della Compagnia di Padova. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

