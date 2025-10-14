Tragedia nel Veronese | tra le vittime dell’esplosione anche un carabiniere tarantino
Tarantini Time Quotidiano Era tarantino una delle tre vittime dell’esplosione avvenuta questa mattina in un casolare a Castel d’Azzano, nel Veronese. A perdere la vita è stato il luogotenente carica speciale Marco Piffari, 56 anni, comandante della Squadra Operativa di Supporto Separato (Sos) del 4° Battaglione Veneto. Nato a Taranto il 4 febbraio 1969, viveva in provincia di Padova. Si era arruolato nel 1987. Era separato e non aveva figli. Insieme a lui hanno perso la vita altri due militari dell’Arma, entrambi appartenenti alle squadre speciali. Il brigadiere capo qualifica speciale Valerio Daprà, 56 anni, era operatore delle Aliquote di primo intervento (Api) del Nucleo operativo e radiomobile (Norm) della Compagnia di Padova. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
Tragedia nel Veronese: a Castel d’Azzano tre carabinieri sono morti e tredici tra militari, poliziotti e vigili del fuoco sono rimasti feriti in un’esplosione durante un’operazione di sgombero. Secondo le prime ricostruzioni, i tre occupanti del casolare – fratelli che d - X Vai su X
Una tragedia che lascia senza parole quanto accaduto durante uno sgombero nel veronese. Una preghiera per i Carabinieri che hanno perso la vita e un pensiero alle loro famiglie in questo momento drammatico. All'Arma dei Carabinieri va la nostra vicinanz - facebook.com Vai su Facebook
