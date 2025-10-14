Tragedia nel Veronese esplosione durante uno sgombero | morti 3 carabinieri 15 feriti

Verona, 13 ottobre 2025 – Tre carabinieri sono morti nell’esplosione avvenuta oggi durante uno sgombero in una casa rurale del comune di Castel d’Azzano (Verona ) nel corso delle prime ore del mattino. L’esplosione ha provocato il crollo della struttura. Ci sono 15 feriti: 11 carabinieri sono stati trasportati, in codice rosso ma non in pericolo di vita, in quattro ospedali del luogo. Quattro agenti delle Uopi della polizia hanno riportato lesioni. Fermati tre fratelli. Un uomo e una donna, fratello e sorella, che occupavano il casolare dove si è verificata l’esplosione, sono stati fermati per accertamenti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

