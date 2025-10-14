Tragedia nel calcio addio a una leggenda | lutto terribile
La recente scomparsa ha sconvolto il mondo del calcio. Un uomo che è stato un punto di riferimento del suo club di appartenenza Il mondo del calcio è in lutto per la recente scomparsa di una figura storica del club, una vera e propria bandiera della società per cui ha vestito la maglia per anni, e che ha lasciato un segno profondo anche a livello dirigenziale. Una perdita che ha colpito duramente i tifosi, sconvolti dall’addio a un uomo che ha rappresentato per anni un punto di riferimento nel club in cui ha militato per anni, e in cui è sempre stato presente anche nei momenti di più bisogno. Mondo del calcio in lutto, tifosi in lacrime. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
L’ex portiere al podcast ‘Centrocampo’. Sulla tragedia al Ballarin: “Morirono due persone, tante altre rimasero ferite. Sembra che questa tragedia sia passata in second’ordine, in realtà è una delle più grandi del calcio italiano” - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia nel calcio inglese: Vigar, ex Arsenal, muore a 21 anni dopo aver sbattuto la testa durante una partita - X Vai su X
Tragedia nella notte, addio a Zanetti | I tifosi ancora non ci credono: il club nerazzurro saluta con dolore la leggenda - Tragedia nel mondo nerazzurro, i tifosi piangono Zanetti: la notizia è arrivata nelle ultime ore, la società pubblica un comunicato. Secondo jmania.it
Addio a Jorge Costa, leggenda del Porto: Villas-Boas lo omaggia con parole da brividi - Il mondo del calcio si ferma per rendere omaggio a Jorge Costa, icona eterna del Porto scomparso tragicamente lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di tifosi, compagni e dirigenti. Lo riporta tuttomercatoweb.com
Busquets annuncia l’addio al calcio. Una leggenda che ha vinto 36 titoli in carriera - Sergio Busquets ha annunciato che al termine della stagione di MLS appenderà gli scarpini al chiodo. Come scrive tuttomercatoweb.com