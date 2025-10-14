Tragedia in una cava operaio travolto dall' escavatore dopo uno smottamento Dopo 10 ore recuperato il corpo

Tragedia sul lavoro a Corridonia, in contrada Fonte Lepre, dove un operaio è morto nel pomeriggio di ieri mentre era impegnato in una cava per la produzione di inerti. Intorno alle 15 l’uomo, alla guida di un escavatore, è stato improvvisamente travolto da uno smottamento che ha sepolto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it