Tragedia in Messico | trovato morto a 17 anni Arturo Gatti Jr figlio del campione originario di Cassino

Frosinonetoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato trovato morto in un appartamento in Messico, a soli 17 anni, Arturo Gatti Jr, figlio del celebre pugile italo-canadese Arturo “Thunder” Gatti, entrambi originari di Cassino, in provincia di Frosinone. Una notizia sconvolgente che ha subito fatto il giro del mondo, riaccendendo i. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

