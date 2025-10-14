Tragedia in Messico | trovato morto a 17 anni Arturo Gatti Jr figlio del campione originario di Cassino
È stato trovato morto in un appartamento in Messico, a soli 17 anni, Arturo Gatti Jr, figlio del celebre pugile italo-canadese Arturo “Thunder” Gatti, entrambi originari di Cassino, in provincia di Frosinone. Una notizia sconvolgente che ha subito fatto il giro del mondo, riaccendendo i. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Una tragedia immane: Arturo Gatti, giovanissimo pugile, è stato trovato senza vita nella sua casa di Città del Messico a soli 17 anni Una stella in ascesa, ma soprattutto un giovanissimo ragazzo con tutta la vita davanti che si spegne così. Le nostre più sentit - facebook.com Vai su Facebook
AMERICA/MESSICO - Trovato morto il sacerdote scomparso il 4 ottobre; si indaga per omicidio - È stato ritrovato il corpo di padre Bertoldo Pantaleón Estrada, il sacerdote di cui era stata denunciata la scomparsa sabato 4 ottobre, a Cocula nello Stato di Guer ... Come scrive fides.org
Messico, prete trovato morto si indaga per omicidio - È stato ritrovato senza vita il sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, parroco della comunità di San Cristóbal a Mezcala, nello stato di Guerrero, in Messico scomparso dallo ... Si legge su msn.com