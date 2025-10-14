Tragedia di Verona tre Carabinieri caduti | il cordoglio e la vicinanza del NSC Avellino

La Segreteria Provinciale di Avellino del Nuovo Sindacato Carabinieri, unitamente al Consigliere Regionale NSC Campania Oreste Antonio Mangino, esprime profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie dei tre carabinieri tragicamente deceduti e ai colleghi rimasti feriti durante le operazioni di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Tragedia a Castel d’Azzano: tre Carabinieri morti e tredici feriti in un’esplosione durante una perquisizione. Fermati due fratelli, ricercato il terzo. #Veneto #Verona #Cronaca #Inevidenza - X Vai su X

Tragedia all'alba a #Casteldazzano (#Verona): tre carabinieri morti e diversi agenti feriti durante lo sgombero di un casolare occupato. "Era pieno di bombole di gas", fermati due fratelli. Un altro uomo è ricercato - facebook.com Vai su Facebook

Tragedia a Verona: tre carabinieri muoiono in un'operazione di sgombero per esplosione - Una tragica esplosione a Verona ha causato la morte di tre carabinieri durante un'operazione di sgombero. Secondo notizie.it

Tragedia nella notte: tre carabinieri morti e oltre dieci tra militari e agenti feriti nell’esplosione di un casolare durante un’operazione di sgombero - Tragedia nelle scorse ore a Castel d’Azzano, in provincia di Verona, dove tre carabinieri sono morti e una decina tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti in un’esplosione che si è ... Riporta ildolomiti.it

Verona, esplosione durante lo sgombero di un casolare: morti tre carabinieri. Due fermati - Leggi su Sky TG24 l'articolo Verona, esplosione durante lo sgombero di un casolare: morti tre carabinieri. Si legge su tg24.sky.it