Tragedia a Verona | il cordoglio della Segreteria Provinciale NSC Avellino

Tempo di lettura: < 1 minuto La Segreteria Provinciale di Avellino del Nuovo Sindacato Carabinieri, insieme al Consigliere Regionale NSC Campania Oreste Antonio Mangino, ha espresso profondo cordoglio per la tragedia avvenuta in provincia di Verona, dove tre carabinieri hanno perso la vita e altri sono rimasti feriti durante un’operazione di sgombero. “Uomini dello Stato che hanno onorato il giuramento di servire con coraggio, umiltà e senso del dovere, fino all’estremo sacrificio — si legge nella nota del sindacato —. Il loro esempio deve restare vivo e ricordare a tutti quanto sia alto il prezzo della legalità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

