Tragedia a Castel d’Azzano tre carabinieri perdono la vita in servizio | il cordoglio dell’USIM – Unione Sindacale Italiana Marina
di USIM * L’USIM – Unione Sindacale Italiana Marina esprime il più profondo cordoglio e vicinanza ai familiari del Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, del Carabiniere Scelto Davide Bernardello e del Brigadiere Capo Qualifica Speciale Valerio Daprà, che hanno sacrificato la propria compiendo il loro dovere al servizio della collettività. L’esplosione avvenuta questa mattina in un casolare di Castel d’Azzano (Verona), durante un’operazione di sgombero, ha inoltre causato il ferimento di altri 11 carabinieri, tre poliziotti e un vigile del fuoco che fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita, ai quali va la nostra vicinanza e l’augurio di pronta guarigione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
“Quello che è accaduto a Castel D’Azzano, nel Veronese, è una tragedia. Questo è il momento di stringerci nel dolore, di essere vicini all’Arma dei Carabinieri e ai familiari delle tre vittime” ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Vai su X
In seguito alla tragedia di Castel d’Azzano (Verona), ho firmato il decreto che proclama il lutto regionale per tre giorni e per il giorno in cui saranno fissate le esequie dei Carabinieri caduti in servizio, Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà. Su t - facebook.com Vai su Facebook
