Tragedia a Castel d’Azzano | tre carabinieri morti nell’esplosione di un casolare
Feriti 15 tra agenti e vigili del fuoco. I tre fratelli responsabili volevano evitare lo sfratto. Lutto regionale in Veneto. Tre carabinieri — il luogotenente Marco Piffari, il carabiniere scelto Davide Bernardello e il brigadiere capo Valerio Daprà — sono morti all’alba nell’esplosione di un casolare a Castel d’Azzano, nel Veronese. Altri quindici tra militari dell’Arma, poliziotti e vigili del fuoco sono rimasti feriti, nessuno in pericolo di vita. L’edificio, pignorato da tempo, era occupato dai fratelli Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi, agricoltori alle prese con gravi difficoltà economiche. 🔗 Leggi su 361magazine.com
