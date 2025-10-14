Tragedia a Castel d’Azzano | esplosione durante uno sgombero morti 3 carabinieri | VIDEO

Ildifforme.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, intervenuto a Uno Mattina, ha spiegato che si sarebbe sentito "un forte odore di gas", pochi istanti prima dell'esplosione L'articolo Tragedia a Castel d’Azzano: esplosione durante uno sgombero, morti 3 carabinieri VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

tragedia a castel d8217azzano esplosione durante uno sgombero morti 3 carabinieri video

© Ildifforme.it - Tragedia a Castel d’Azzano: esplosione durante uno sgombero, morti 3 carabinieri | VIDEO

Contenuti che potrebbero interessarti

tragedia castel d8217azzano esplosioneEsplosione a Castel D’Azzano: crolla un casolare, tre carabinieri morti e numerosi feriti - Castel D’Azzano, esplosione durante lo sgombero di un casolare: tre carabinieri muoiono e tredici tra militari e agenti rimangono feriti. Riporta notizie.it

tragedia castel d8217azzano esplosioneEsplosione durante sgombero di un'abitazione a Castel d'Azzano, morti 3 carabinieri e 13 feriti: fermati fratello e sorella. «Lei ha provocato la deflagrazione» - Tre carabinieri sono morti e tredici tra militari, agenti di polizia e vigili del guoco sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di ... Da quotidianodipuglia.it

tragedia castel d8217azzano esplosioneEsplosione Castel D'Azzano, Piantedosi: «Qualcuno potrebbe aver attivato una bombola del gas». Crosetto: «Immenso dolore» - «È una tragedia incredibile, dei comportamenti assurdi. Riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Tragedia Castel D8217azzano Esplosione