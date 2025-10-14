Tragedia a Castel d’Azzano | esplosione durante uno sgombero morti 3 carabinieri | VIDEO

Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, intervenuto a Uno Mattina, ha spiegato che si sarebbe sentito "un forte odore di gas", pochi istanti prima dell'esplosione L'articolo Tragedia a Castel d’Azzano: esplosione durante uno sgombero, morti 3 carabinieri VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Tragedia a Castel d’Azzano: esplosione durante uno sgombero, morti 3 carabinieri | VIDEO

Contenuti che potrebbero interessarti

Tragedia a Castel D’Azzano, in provincia di Verona. Tre carabinieri sono morti e una decina tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare durante un’operazione di sgombero. Una donna avrebbe innescato l’ - X Vai su X

#Cisterna - Tragedia sulla Ara di Stanga Tragico incidente in moto tra Castel Ginnetti e Velletri. Per Luca Felici non c’è stato nulla da fare. Pomeriggio di lutto lungo via Ara di Stanga, nel tratto tra Castel Ginnetti (Cisterna) e Velletri. Luca Felici, 39 anni, originar - facebook.com Vai su Facebook

Esplosione a Castel D’Azzano: crolla un casolare, tre carabinieri morti e numerosi feriti - Castel D’Azzano, esplosione durante lo sgombero di un casolare: tre carabinieri muoiono e tredici tra militari e agenti rimangono feriti. Riporta notizie.it

Esplosione durante sgombero di un'abitazione a Castel d'Azzano, morti 3 carabinieri e 13 feriti: fermati fratello e sorella. «Lei ha provocato la deflagrazione» - Tre carabinieri sono morti e tredici tra militari, agenti di polizia e vigili del guoco sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di ... Da quotidianodipuglia.it

Esplosione Castel D'Azzano, Piantedosi: «Qualcuno potrebbe aver attivato una bombola del gas». Crosetto: «Immenso dolore» - «È una tragedia incredibile, dei comportamenti assurdi. Riporta ilmattino.it