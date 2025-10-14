Tragedia a Castel d’Azzano | chi erano i tre carabinieri morti nell’esplosione di un casolare

Nella notte tra il 13 e il 14 ottobre, un'esplosione devastante ha distrutto un casolare a Castel d'Azzano (Verona), causando la morte di tre carabinieri e il ferimento di tredici persone tra militari e agenti di polizia. Le vittime sono il luogotenente carica speciale Marco Piffari, il carabiniere scelto Davide Bernardello e il brigadiere capo qualifica speciale Valerio Daprà. I tre stavano partecipando a una perquisizione nell'abitazione che doveva essere sgomberata.

