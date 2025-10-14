Tragedia a Carapelle | agricoltore non rientra a casa era scivolato in pozzo profondo 10 metri

Cede muretto a secco che cinge pozzo artesiano, agricoltore precipita nell'invaso e muore sul colpo: è successo nella mattinata di oggi, 14 ottobre, in un fondo agricolo in agro di Carapelle.La vittima è un agricoltore 70enne, che non ha fatto rientro a casa per l'ora di pranzo; un'assenza che ha. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

