Traffico Roma del 14-10-2025 ore 19 | 30

Luceverde Roma Bentrovati alle porte della capitale sull'autosole per incidente code tra la diramazione di Roma su del Bivio per la 24 Roma Teramo in direzione di Firenze anche sul raccordo anulare per un incidente avvenuto in carreggiata interna all'altezza di via Nomentana Ci sono code a tratti a partire dalla Cassia bis Veientana sempre sul Raccordo Anulare ma in carreggiata esterna code a tratti per traffico tra la Roma Fiumicino via Appia incidente sul tratto Urbano della A24 roma-teramo code tra Portonaccio e via Fiorentini in direzione del Raccordo Anulare ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale da Corso di Francia via Salaria in direzione di San Giovanni in carreggiata opposta sulla tangenziale rallentamenti tra Batteria Nomentana & via Salaria E questa sera in Piazzale Ostiense dalle 20 alle 22:30 è in programma una manifestazione 3 via delle Cave Ardeatine e viale di Porta Ardeatina possibile quindi difficoltà di circolazione nell'area circostante al Flaminio al via domani mercoledì 15 auditorium Parco della Musica la ventesima edizione della festa del cinema di Roma e si concluderà il prossimo 26 ottobre attiva per l'occasione la linea cinema in partenza dalla stazione Termini la linea gratuita sarà in servizio Dalle 8 del mattino fino a 10 minuti dopo la mezzanotte ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

