Traffico Roma del 14-10-2025 ore 18 | 30

Luceverde Roma Bentrovati sul Raccordo Anulare code per incidente in carreggiata interna tra Bufalotta Nomentana proseguendo in carreggiata interna per traffico code a tratti tra Tiburtina Prenestina sempre in carreggiata interna rallentamenti e code anche tra la Roma Fiumicino e via Aurelia è ancora sul raccordo anulare ma in carreggiata esterna code a tratti tra la Roma Fiumicino e La Romanina è tra il bivio per la 24 Roma Teramo è ancora per traffico si sta in fila anche sul viadotto della Magliana nelle due direzioni incidente su Viale Palmiro Togliatti all'altezza di via Prenestina inevitabili rallentamenti e code per un altro incidente rallentamenti e code anche su Viale della Serenissima nei pressi di viale della Venezia Giulia ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni e proseguendo in questa direzione sulla tangenziale e code a tratti tra il bivio per la 24 Roma Teramo e viale Castrense E questa sera in Piazzale Ostiense Tra le 20 e le 20 è in programma una manifestazione tra via delle Cave Ardeatine e viale di Porta Ardeatina possibili difficoltà di circolazione in tutta l'area circostante ma per i dettagli di queste di altre notizie e consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

