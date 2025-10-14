Traffico Roma del 14-10-2025 ore 16 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per lavori fino al 25 ottobre divieto di transito in via Latina 3 a Largo Pietro tacchi Venturi e via Franco Bartoloni attenzione alla segnaletica Per quanto riguarda il trasporto pubblico ricordiamo che fino al 8 dicembre stop tutti tranne cittadini ci riferiamo quindi alle linee 2358 14:19 il fermo Si rende necessario per consentire dei lavori alla struttura della sopraelevata della tangenziale est nell'aria via Prenestina disposto e corse con autobus e che coprono le intere tratte tranviarie al Flaminio al via da domani mercoledì 15 ottobre all'Auditorium Parco della Musica la ventesima edizione della festa del cinema di Roma che si concluderà il prossimo 26 ottobre attiva per l'occasione la linea cinema in partenza dalla stazione Termini la linea gratuita sarà in servizio Dalle 8 del mattino 10 minuti dopo la mezzanotte https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-10-2025 ore 16:30

Altre letture consigliate

#Viabilità | #traffico | Tangenziale Est Traffico in corso di normalizzazione tra Cirnconvallazione Tiburtina e Circonvallazione Salaria in direzione Stadio #Luceverde | #Roma - X Vai su X

Duro colpo al traffico di droga a Roma. I Carabinieri hanno sequestrato oltre 200 kg di cocaina a seguito di una mirata perquisizione all’interno dell’abitazione di un cittadino straniero, poi arrestato. La sostanza, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato più di - facebook.com Vai su Facebook

Traffico Lazio del 14-10-2025 ore 09:30 - Luceverde Lazio Bentrovati traffico nel complesso scorrevole sulla rete autostradale del territorio rallentamenti per traffico intenso sulla via Pontina ... Secondo romadailynews.it

Treno merci guasto a Nervi, traffico ferroviario nel caos fra Genova e La Spezia - Genova – Traffico ferroviario nel caos questa mattina, dopo che un treno merci si è fermato per un guasto all'altezza della stazione di Nervi, sulla linea fra Genova e La Spezia. Da ilsecoloxix.it

Recco: locomotore di un merci guasto, blocca il traffico dalle 5 alle 11 - Un tren0 merci di un'impresa ferroviaria privata che ... Riporta msn.com