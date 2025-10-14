Traffico Roma del 14-10-2025 ore 14 | 30
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità domani ai Parioli programma un evento istituzionale dalle 7 alle 17 saranno chiuse al traffico viale delle Belle Arti nel tratto compreso tra Piazza thorvaldsen via Aldrovandi e poi via Aldrovandi tra viale delle Belle Arti e via Mancini sono previste modifiche per le linee tre buste 19 nave in particolare è sempre dalle 7 alle 17 e busta percorreranno viale Bruno Buozzi saltando temporaneamente 11 fermate Inoltre la linea 3 bus effettuerà capolinea in viale delle Belle Arti proseguono i lavori sul tratto sopraelevato della tangenziale est sino al prossimo 7 dicembre tutte le linee tram della città saranno sostituite da bus navetta da domani e fino al 26 ottobre torna alla festa del cinema di Roma l'evento si svolgerà all'Auditorium Parco della Musica al Flaminio è proprio per raggiungere l'Auditorium Estrada la linea cinema in partenza dalla stazione Termini il servizio sarà gratuito e sarà attivo ogni giorno della manifestazione Dalle 8 del mattino e fino a 10 minuti dopo la mezzanotte dettagli sul sito romamobilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
