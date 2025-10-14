Traffico Roma del 14-10-2025 ore 11 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità proseguono i lavori sul tratto sopraelevato della tangenziale est da Fino al prossimo 7 dicembre tutte le linee tram della città saranno sostituite da bus il servizio sostitutivo lo ricordiamo è totalmente gratis da domani al 26 ottobre torna l'appuntamento con la festa del cinema di Roma l'evento si svolgerà all'Auditorium Parco della Musica al Flaminio è proprio per raggiungere l'Auditorium sarà in strada la linea cinema con partenza dalla stazione Termini la linea speciale cinema è stata pensata per facilitare gli spostamenti dei visitatori tra i luoghi principali della manifestazione e le aree centrali della città il servizio che transiterà anche nei pressi della casa del cinema di Villa Borghese uno degli spazi più importanti della festa sarà gratuito è attivo ogni giorno dalle 8 del mattino fino a dieci minuti dopo la mezzanotte l'itinerario della linea cinema è consultabile in dettaglio sul romamobilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

