Traffico Roma del 14-10-2025 ore 08 | 30
Luceverde Roma Bentrovati coda di 3 Km sulla diramazione Roma nord per un veicolo in fiamme tra Fiano Romano e l'uscita per auto sole in direzione Firenze intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e doppia code a tratti anche in esterna tra Prenestina e Tiburtina ed ancora tra Latisana e l'uscita di via del Mare trafficata il tratto Urbano della Roma L'Aquila concludi tra il raccordo è l'uscita per la tangenziale est sulla stessa tangenziale traffico in coda tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico ed ancora tra San Lorenzo viale Castrense in direzione San Giovanni intenso il traffico sulla via Flaminia con code tra Labaro e via dei Due Ponti verso il centro città analoga situazione sulla via Salaria con code tra Villa Spada il bivio per la tangenziale sempre sulla via Salaria chiude per un incidente tra Monterotondo e uscita per la diramazione Roma Nord in quest'ultima direzione è intenso il traffico su Fiumicino con code tra via della Magliana & via del Cappellaccio rallentamenti e code anche sulla Cristoforo Colombo tra via Pindaro e via di Malafede in direzione Roma con le atterrati sulla via Pontina a Tor de' Cenci e l'Eur dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
