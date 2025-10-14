Traffico Roma del 14-10-2025 ore 07 | 30
Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico in entrata a Roma sulla diramazione Roma sud con code tra Torrenova e di raccordo anulare code per traffico anche sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e da Appia sulla carreggiata esterna code a tratti tra Prenestina e Tiburtina trafficato è tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra il raccordo è l'uscita per la tangenziale sull'attesa tangenziale traffico in coda tra via Nomentana e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico ed ancora tra San Lorenzo in viale Castrense in direzione San Giovanni traffico via Flaminia con coda tra Labaro e via dei Due Ponti verso il centro città stessa situazione sulla via Salaria tra via di Villa Spada il video per la tangenziale sempre sulla Salaria code per un incidente tra Monterotondo e l'uscita per la diramazione Roma Nord in quest'ultima direzione sulla via Cristoforo Colombo o rallentamenti e code per traffico tra via Pindaro in via di Malafede in direzione Roma su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
