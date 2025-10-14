Traffico Lazio del 14-10-2025 ore 17 | 30

luce verde Lazio dentro va Ti sulla diramazione di Roma Sud rallentamenti per un veicolo in panne tra Monte Porzio Catone San Cesareo in direzione dell'autosole in Roma sul Raccordo Anulare in colonna a causa di un incidente in carreggiata interna tra la Roma Fiumicino a via Aurelia sempre sul raccordo in carreggiata interna per traffico code a tratti e tra Nomentana e Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra la Fiumicino e La Romanina si sta in fila anche sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo è uscita dalla capitale da Portonaccio al Raccordo Anulare lavori Questa notte sulla diramazione di Roma nord tra le 22 e le 6 chiusura tra Fiano Romano e l'auto sole in questa direzione lavori anche sulla roma-fiumicino dalle 22 chi proviene dall' aeroporto Leonardo Da Vinci troverà chiuso il bivio per la Roma Civitavecchia il termine dei lavori domani mattina alle 6 bene tutto Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

