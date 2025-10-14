Luceverde Lazio Bentrovati traffico nel complesso scorrevole sulla rete autostradale del territorio rallentamenti per traffico intenso sulla via Pontina tra Pomezia e Castel Romano ed ancora seguire tra Tor de' Cenci è l'Eur code per traffico anche sulla Cristoforo Colombo tra via di Acilia via di Malafede in direzione del raccordo anulare a Roma intenso il traffico sul tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra il raccordo il bivio per la tangenziale est code per traffico anche sulla roma-fiumicino 3 raccordi via del Cappellaccio In quest'ultima direzione proseguono su via Salaria e lavori con transito a senso unico alternato tra Antrodoco sigillo in tratti saltuari In entrambe le direzioni possibile la formazione di rallentamenti in provincia di Frosinone retta chiusa la strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino pratina superiore Belmonte Castello nelle due direzioni termine interventi previsto per fine ottobre è tutto per questo grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 14-10-2025 ore 09:30