traffico internazionale di droga dal sudamerica 15 arresti

Tempo di lettura: 3 minuti Un traffico internazionale di droga dal Sudamerica che, in poco più di un anno, ha “movimentato” cocaina per un valore “di oltre 18 milioni di euro” e da cui è emerso “un saldo rapporto tra rappresentanti” di alcune cosche della ‘ndrangheta e un clan della camorra “satellite” dei Di Lauro di Napoli. E’ il centro dell’inchiesta della Dda di Milano, condotta dai finanzieri del Comando Provinciale di Milano e dal Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza, che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per 12 persone e di domiciliari per altre 3, presunti appartenenti ad una “associazione criminale armata” legata “alla ‘ndrangheta della Locride”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

