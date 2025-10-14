Traffico di cocaina sull' asse Calabria-Milano 15 arresti Il patto tra ' ndrangheta e camorra

Un traffico internazionale di droga dal Sudamerica che, in poco più di un anno, ha "movimentato" cocaina per un valore «di oltre 18 milioni di euro» e da cui è emerso «un saldo rapporto tra rappresentanti» di alcune cosche della 'ndrangheta e un clan della camorra «satellite» dei Di Lauro di Napoli. E' il centro dell'inchiesta della Dda di Milano, condotta dai finanzieri del Comando Provinciale.

