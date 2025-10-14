Tradizione e mistero | Monte San Savino diventa la città di Halloween

Lanazione.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 14 ottobre 2025 –  Monte San Savino diventa la città di Halloween per tre giornate tra mistero, folclore, tradizione e magia. Da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre è in programma la seconda edizione della festa di “Samhain” che, rievocando l’antico capodanno celtico come passaggio dalla luce dell’estate al buio dell’inverno, animerà il centro storico del borgo della Valdichiana con oltre cinquanta iniziative per tutte le età. L’evento, a ingresso gratuito, è organizzato dall’associazione Cerchio delle Antiche Vie con il patrocinio del comune di Monte San Savino e nasce con la volontà di far rivivere le autentiche origini del giorno di halloween attraverso scenografie immersive, intrattenimento, contest a premi, flash mob, gastronomia e mercatini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

tradizione e mistero monte san savino diventa la citt224 di halloween

© Lanazione.it - Tradizione e mistero: Monte San Savino diventa la città di Halloween

Leggi anche questi approfondimenti

tradizione mistero monte sanTradizione e mistero: Monte San Savino diventa la città di Halloween - Arezzo, 14 ottobre 2025 – Monte San Savino diventa la città di Halloween per tre giornate tra mistero, folclore, tradizione e magia. Secondo lanazione.it

tradizione mistero monte sanIncantum, Monte San Savino a lume di candela - Monte San Savino a lume di candela è necessario acquistare un biglietto, che verrà identificato da un braccialetto da indossare per tutta la durata della manifestazione. Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Tradizione Mistero Monte San