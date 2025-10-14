Tradizionale Castagnata degli Alpini a Torriglia con vin brulé focaccette e musica dal vivo

Torriglia celebra ancora una volta l'autunno con la tradizionale Castagnata a cura del Gruppo Alpini di Torriglia. Appuntamento domenica 19 ottobre a partire dalle ore 14 presso la Torriglietta con caldarroste, vin brulé e focaccette. A seguire ballo con l'Orchestra Armando & Cristina. Il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

