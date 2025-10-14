Trabia un assessore si dimette in polemica con il sindaco | azzerata la Giunta

Palermotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Trabia, Francesco Bondì, azzera la Giunta comunale. La decisione è stata presa dopo le dimissioni dell'assessore Luigi Chiaramonte, che ha aperto una crisi politica fra i ranghi dell'amministrazione attiva. Il sindaco minimizza parlando di "una decisione che rientra nell'ambito. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

