Trabia un assessore si dimette in polemica con il sindaco | azzerata la Giunta
Il sindaco di Trabia, Francesco Bondì, azzera la Giunta comunale. La decisione è stata presa dopo le dimissioni dell'assessore Luigi Chiaramonte, che ha aperto una crisi politica fra i ranghi dell'amministrazione attiva. Il sindaco minimizza parlando di "una decisione che rientra nell'ambito. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
