Si è conclusa con la vittoria del comandante della polizia locale di Cesena, Andrea Piselli, 53 anni, la competizione di settore dell'esercito delle forze dell'ordine tenutasi a Bari a inizio ottobre. Un'esercitazione durata 26 ore, con una marcia forzata di 20 chilometri, scontri simulati di pattuglie con armi laser, operazione di disinnesto di ordigni e liberazione ostaggi. "Sono molto orgoglioso di aver preso parte a questa competizione – racconta Piselli – In passato sono stato ufficiale dell'esercito e sono rimasto in contatto con le associazioni d'arma. Queste iniziative hanno un valore misto: sia sportivo, che di coesione, e uno scopo sociale, cioè mantenere elevato il livello addestrativo di coloro che sono chiamati a difendere questo paese.

© Ilrestodelcarlino.it - Tra polizia locale ed esercito. Piselli numero uno dei riservisti