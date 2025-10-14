Tra palme e antichi palazzi il porto si tinge di rosa | la città al crepuscolo

Brindisireport.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra nuvole rosate che dipingono il cielo del crepuscolo, la città si specchia nelle acque calme del porto di Brindisi. Una palma solitaria si staglia contro l'orizzonte, mentre le case bianche si allineano lungo la riva, con le prime luci della sera che si accendono tremolanti sull'acqua. Uno. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Gentili lettori, armatevi di obiettivo e inviate le vostre foto che siano al mare, in campagna, in casa o a spasso per i borghi e le bellezze cittadine a redazione@brindisireport.

