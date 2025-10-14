Tra oriente e occidente | alla scoperta dei bacini ceramici islamici al San Matteo
Sabato 18 ottobre alle ore 17.00, presso il Museo nazionale di San Matteo, si svolgerà la visita esperienziale “Tra Oriente e Occidente: i bacini ceramici islamici”, un’iniziativa per coinvolgere le famiglie con bambini ma aperta a tutti, per scoprire i rapporti che legavano la città di Pisa ai. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
