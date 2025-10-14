Tra gli italiani cresce il consenso verso il nucleare I numeri di Swg
Il nucleare non è solo una questione di energia e politica. Ma anche di popolo. E allora, in vista di un referendum più che probabile una volta che il Parlamento avrà dato il via libera al ddl delega già incardinato e che getterà le basi per il ritorno dell’atomo in Italia, è lecito cominciare a tastare il terreno. Ebbene, la metà degli italiani è a favore della costruzione di centrali nucleari di nuova generazione, con il 17% di assolutamente favorevoli e il 31% di moderatamente positivi, mentre abbastanza contrario si dice il 15% degli intervistati. In forte riduzione, rispetto al passato, coloro che si professano in totale disaccordo: sono il 14%, quasi la metà di coloro che si dicevano del tutto contrari in un analogo sondaggio sul medesimo campione del 2024, quando gli italiani contrari a prescindere al nucleare risultavano il 24%. 🔗 Leggi su Formiche.net
