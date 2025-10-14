Tra gli ebrei del Ghetto di Roma | Grazie a Trump Ma abbiamo paura a uscire di qui

Nei giorni in cui il mondo assiste alla pace che sa di tregua armata tra Israele e Hamas, con il rilascio degli ostaggi vivi da parte di questi ultimi e di circa 1.700 detenuti da parte dell'esercito israeliano, a Roma c'è chi osserva con apprensione, aspettativa e timore. Sono gli ebrei romani. 🔗 Leggi su Romatoday.it