Tra fiabe e narrazioni Spettacoli per le scuole

Ilrestodelcarlino.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una stagione per crescere insieme, tra fiabe antiche e narrazioni contemporanee, musica, poesia e riflessioni sull’identità. Questo è il cuore della nuova stagione Teatro ragazzi del Comunale, che da novembre ad aprile porterà quindici spettacoli per le scuole, quattro dei quali con replica domenicale dedicata alle famiglie. Un cartellone ampio e diversificato che accoglie una vasta scelta di titoli insieme a molte compagnie – da Ferrara Off a Roberto Anglisani, da Il Baule Volante ad Arione De Falco, da Tam Teatromusica a Fondazione Trg – per accompagnare bambini e ragazzi in un viaggio che intreccia immaginazione, realtà, gioco e riflessione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

tra fiabe e narrazioni spettacoli per le scuole

© Ilrestodelcarlino.it - Tra fiabe e narrazioni. Spettacoli per le scuole

Argomenti simili trattati di recente

fiabe narrazioni spettacoli scuoleTeatro Ragazzi, si parte: quindici spettacoli per le scuole - Sarà un cartellone ampio e diversificato che accoglie una vasta scelta di titoli ... Segnala msn.com

fiabe narrazioni spettacoli scuoleTeatro ai Colli, il cartellone: tredici spettacoli e un format per le scuole. Sul palco anche Alessandro Haber e Chiara Francini - Un successo in crescendo, con oltre 20 mila spettatori lo scorso anno, nelle varie proposte per tutte le età. Da ilgazzettino.it

Un ’Minestrone di fiabe’ messo in scena dai bambini - Gli alunni e insegnanti della scuola elementare di Piane di Falerone hanno concluso l'anno con lo spettacolo "Minestrone di Fiabe" al Teatro Romano, offrendo ai genitori una rappresentazione educativa ... ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Fiabe Narrazioni Spettacoli Scuole