Tra fiabe e narrazioni Spettacoli per le scuole
Una stagione per crescere insieme, tra fiabe antiche e narrazioni contemporanee, musica, poesia e riflessioni sull’identità. Questo è il cuore della nuova stagione Teatro ragazzi del Comunale, che da novembre ad aprile porterà quindici spettacoli per le scuole, quattro dei quali con replica domenicale dedicata alle famiglie. Un cartellone ampio e diversificato che accoglie una vasta scelta di titoli insieme a molte compagnie – da Ferrara Off a Roberto Anglisani, da Il Baule Volante ad Arione De Falco, da Tam Teatromusica a Fondazione Trg – per accompagnare bambini e ragazzi in un viaggio che intreccia immaginazione, realtà, gioco e riflessione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
