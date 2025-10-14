Tra enogastronomia e tradizione Campogalliano celebra la sua patrona Sant' Orsola

Una tradizione che si rinnova dal 1798 e che anche quest’anno mette in mostra le eccellenze enogastronomiche del territorio. Domenica 19 ottobre Campogalliano è in festa per la sua patrona Sant’Orsola, con una giornata ricca di iniziative culturali e ricreative nelle strade e nelle piazze del. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Pisa, il gusto protagonista al Terre di Pisa Festival | Tre giorni di degustazioni, showcooking e laboratori dedicati ai sapori toscani tra tradizione, benessere e sostenibilità.

Olmedo. Convivialità, tradizione, enogastronomia e arte con "Vivila così"

Enogastronomia, natura e tradizione: torna il viaggio di 'Postcardfrom Cilento' - Una 'finestra aperta' su un territorio ricco di bellezze naturali e storia, raccontato, dalla montagna al mare, attraverso le ricette e i prodotti enogastronomici della tradizione contadina, alla base ...