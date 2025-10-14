Tra enogastronomia e tradizione Campogalliano celebra la sua patrona Sant' Orsola

Modenatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tradizione che si rinnova dal 1798 e che anche quest’anno mette in mostra le eccellenze enogastronomiche del territorio. Domenica 19 ottobre Campogalliano è in festa per la sua patrona SantOrsola, con una giornata ricca di iniziative culturali e ricreative nelle strade e nelle piazze del. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

