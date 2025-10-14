Tour of Guanxi 2025 Paul Magnier vince la prima tappa in volata davanti a Kanter e Meeus
La stagione internazionale del ciclismo su strada è ormai agli sgoccioli, e quest’oggi ha preso il via in Cina il Tour of Guanxi 2025, uno degli ultimi eventi World Tour dell’anno. La tappa inaugurale, con partenza e arrivo a Fangchenggang dopo 149 chilometri prevalentemente pianeggianti, si è decisa allo sprint con il successo del francese Paul Magnier. La volata di gruppo è stata condizionata in parte da una caduta nelle battute conclusive che ha scompaginato i piani di alcune squadre, e alla fine è stato il velocista della Soudal Quick-Step ad imporsi confermando il suo ottimo stato di forma dopo aver dominato la scena negli sprint delle ultime settimane al Giro di Slovacchia e successivamente alla CRO Race. 🔗 Leggi su Oasport.it
