tour of guanxi 2025 paul magnier vince la prima tappa in volata davanti a kanter e meeus

La stagione internazionale del ciclismo su strada è ormai agli sgoccioli, e quest’oggi ha preso il via in Cina il Tour of Guanxi 2025, uno degli ultimi eventi World Tour dell’anno. La tappa inaugurale, con partenza e arrivo a Fangchenggang dopo 149 chilometri prevalentemente pianeggianti, si è decisa allo sprint con il successo del francese Paul Magnier. La volata di gruppo è stata condizionata in parte da una caduta nelle battute conclusive che ha scompaginato i piani di alcune squadre, e alla fine è stato il velocista della Soudal Quick-Step ad imporsi confermando il suo ottimo stato di forma dopo aver dominato la scena negli sprint delle ultime settimane al Giro di Slovacchia e successivamente alla CRO Race. 🔗 Leggi su Oasport.it

