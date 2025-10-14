Tour nazionale per i Vintage Violence | il nuovo video girato nelle gallerie sul lago

Leccotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tour lungo tutta Italia per una delle band più celebri del nostro territorio, i mandellesi Vintage Violence, che lo scorso 3 ottobre hanno pubblicato un nuovo singolo, Contro la Società Securitaria. Il video che lo accompagna è stato girato nelle gallerie sulla SP72 lungo il lago. Il prossimo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

