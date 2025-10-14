Tossicologia clinica | il report sulle strade innovative per la gestione del paziente intossicato
Giovedì 16 ottobre presso l’Aula Turtur del Policlinico Foggia alle ore 8.30 si terrà il 15esimo convegno di Tossicologia Clinica organizzato dal Centro Antiveleni di Puglia, della responsabile Anna Lepore, in collaborazione con la Regione Puglia, del Policlinico Foggia e di due delle più. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
